В Новосибирске проведут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

С 10 по 14 октября в Новосибирске пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного.

Мероприятие состоится в Центре подготовки по спортивной гимнастике имени Евгения Подгорного. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На турнире ожидаются лучшие гимнасты страны, включая олимпийских чемпионов и призеров. В числе почетных гостей заявлены Оксана Чусовитина, Никита Нагорный, Дарья Нагорная и Эмин Гарибов.

Торжественная церемония открытия запланирована на 10 октября в 19:00. Вход на мероприятие для зрителей будет бесплатным. Расписание соревнований доступно на сайте Министерства спорта Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что игрок новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим защитником КХЛ по итогам сентября.