В Новосибирске рассказали, были ли сентябрь этого года аномально холодным

Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили изданию АиФ-Новосибирск, что сентябрь 2024 года не стал самым холодным месяцем осени за последние годы.

В этом году средняя температура составила +9,8 градуса, что соответствует норме. Однако количество осадков оказалось выше средних значений.

Согласно статистике, холодные сентябрьские месяцы отмечаются с периодичностью три-четыре года. Подобные погодные условия были зафиксированы в 2015 году, а еще холоднее было в 2014 году. После этого последовали более теплые месяцы в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах, когда наблюдалось меньше осадков.

Синоптики отметили, что начало сентября 2024 года ознаменовалось похолоданием и дождями. Однако в течение месяца также наблюдались теплые периоды, известные как бабье лето.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обсудили проблемы самовольного строительства.