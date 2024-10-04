На пешеходном переходе в Новосибирске Suzuki SX4 сбил женщину и ребёнка.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, сегодня, 4 октября, рано утром на улице Первомайская женщина шла по пешеходному переходу со своим ребенком и в этом время, движущийся автомобиль марки Suzuki SX4, сбил их на установленном месте.

В результате 30-летняя женщина и 8-летний ребенок были доставлены с травмами в больницу.

Ранее Сиб.фм писал, что экипаж ДПС сопроводил женщину, опаздывающую на авиарейс в Новосибирске