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общество

В Новосибирске возбуждено новое уголовное дело против экс-главы департамента Витухина

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске следственные органы инициировали новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства Виталия Витухина.

По информации пресс-службы Следственного комитета, Витухину инкриминируются не только получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве, но также организация преступного сообщества.

Согласно данным правоохранителей, с декабря 2016 года по ноябрь 2019 года Витухин, используя свои служебные полномочия и информацию о деятельности городских кладбищ, создал и возглавил преступную группу, целью которой было систематическое получение взяток от работников кладбищ через посредников.

Расследование проводилось сотрудниками регионального Управления ФСБ России и ОЭБиПК Управления МВД по Новосибирску. В настоящее время следователи задержали нескольких фигурантов дела и продолжают проводить комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательств.

Напомним, в Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей экс-начальника департамента мэрии Виталия Витухина.

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Дамир Трубников

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