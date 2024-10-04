В Новосибирске зарегистрированы единичные случаи ветряной оспы

За 8 месяцев 2024 года в Новосибирской области рост заболеваемости ветряной оспой составил 9,7%.

В Новосибирской области в школах и детских садах регистрируются ОРВИ, острые кишечные инфекции, а также единичные случаи ветряной оспы среди непривитых. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным управления, за 8 месяцев 2024 года показатели заболеваемости оспой находятся на уровне среднемноголетних значений. Рост заболеваемости составил 9,7%. В основном болеют непривитые дети.

В Роспотребнадзоре пояснили, что мерой профилактики является вакцинация против ветряной оспы, которая проводится в рамках регионального календаря профилактических прививок детям (от 12 месяцев) и взрослым, которые не имеют противопоказаний. При этом вакцина ставится ранее не болевшим и не привитым.

Управление также напоминает, что в сезон ОРВИ стоит тщательно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, чистить и дезинфицировать поверхности, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, а также соблюдать респираторный этикет.

Напомним, ученые из Новосибирска исследуют смертельный вирус Марбург.