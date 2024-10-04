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общество

В Новосибирском метрополитене рассказали о повышении проезда до 40 рублей

Фото: Сиб.фм

Стоимость поездки в новосибирском метро может увеличиться до 40 рублей уже в 2025 году. В настоящее время цена проезда составляет 35 рублей.

Начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что МУП «Новосибирский метрополитен» направил в мэрию предложение о пересмотре тарифов. Повышение связано с необходимостью учитывать растущие расходы на материалы, энергоносители, индексацию зарплат, а также затраты на капитальный и текущий ремонт подвижного состава.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в новосибирском метро увеличивалась в декабре прошлого года — с 30 до 35 рублей. Также в прошлом году рассматривался вопрос о повышении тарифа до 38 рублей.

Напомним, в Новосибирске суд взыскал 278 млн руб с подрядчика станции «Спортивная».

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Дамир Трубников

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