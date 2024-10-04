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общество

Замглаву Краснообска Новосибирской области Коржова оставили в СИЗО еще на два месяца

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

На два месяца оставили замглаву Краснообска Евгения Коржова.

Пресс-служба управления Судебного департамента региона сообщила, что сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей заместителя главы поселка Краснообск Новосибирской области Евгения Коржова.

Ранее было известно, что в отношении замглавы было возбуждено уголовное дело за получение взятки в «особо крупном размере».

Коржов был задержан сотрудниками УФСБ региона с поличным получении взятки в 180 тыс. рублей от предпринимателя 2 мая 2024 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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