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общество

Жители Новосибирска назвали хорошую зарплату источником вдохновения

Фото: Сиб.фм

О мотивации к труду рассказали новосибирцы.

По данным социологического исследования Superjob.ru, жители Новосибирска отказываются хорошо работать за маленькую зарплату, так как именно она стала основным условием для трудовой мотивации. Об этом сообщил портал VN.ru.

Однако 7% опрошенных считают, что многих на трудовые подвиги вдохновляет возможность помогать людям, 4% респондентов заявили, что их вдохновляет сама работа и только 1% ответил, что новые профессиональные вызовы стимулируют на работоспособность.

Также часть сибиряков ответили, что ходят на работу только для того, чтобы закрыть кредиты, купить продукты и лекарства.

Напомним, что в Новосибирске зарплату дорожным рабочим повысят на 16,2%

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Валерия Митрохина
Журналист

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