В Новосибирске зарплату дорожным рабочим повысят на 16,2%

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение о повышении заработной платы дорожных рабочих муниципальных учреждений на 16,2%.
Соответствующее постановление было подписано мэром и касается работников, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, а также администрациям районов города.
Это решение является частью ряда поручений, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры.
На последнем аппаратном совещании мэр Кудрявцев также акцентировал внимание на необходимости наладить взаимодействие с застройщиками для снижения уровня пыли на улицах города.
Ранее Сиб.фм сообщал, что группа «ВИС» подала иск к министерству здравоохранения Новосибирской области.