В Новосибирске зарплату дорожным рабочим повысят на 16,2%

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение о повышении заработной платы дорожных рабочих муниципальных учреждений на 16,2%.

Соответствующее постановление было подписано мэром и касается работников, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, а также администрациям районов города.

Это решение является частью ряда поручений, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры.

На последнем аппаратном совещании мэр Кудрявцев также акцентировал внимание на необходимости наладить взаимодействие с застройщиками для снижения уровня пыли на улицах города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что группа «ВИС» подала иск к министерству здравоохранения Новосибирской области.