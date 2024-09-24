Группа «ВИС» подала иск к министерству здравоохранения Новосибирской области

В пятницу, 20 сентября, дочерняя компания «Седьмая концессионная компания» подала иск в суд к министерству здравоохранения Новосибирской области на сумму 10 853 707 рублей.

Причины иска пока не раскрыты, но предполагается, что он может быть связан со строительством поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

Это уже не первая судебная тяжба между сторонами. Ранее ООО «СКК» выступало как ответчик, но на этот раз «роли» поменялись. В арбитраже также рассматривается другой иск министерства здравоохранения на сумму 13,4 миллиона рублей.

Напомним, в августе Арбитражный суд региона постановил взыскать с компании в пользу министерства 8,6 миллиона рублей неустойки за срыв сроков строительства ГЧП-поликлиники №7 на улице Пролетарской. Подрядчик отрицал свою вину, ссылаясь на санкции, повышение ключевой ставки ЦБ и длительное подключение объекта к инженерным сетям специалистами МП «МЕТРО МиР».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске здание физматшколы могут признать памятником культуры.