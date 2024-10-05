Китайский инвестор назвал причины строительства завода под Новосибирском

Завод по переработке льна и рапса построят в Новосибирской области.

Учредитель ООО «Маслов» Цюй Фэй сообщил, что для строительства завода по переработке льна и рапса выбрана территория промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

Основными причинами выбора данной локации стали наличие большого количества сырья, удобная транспортная доступность, возможность наращивания производственных мощностей и поддержка со стороны региональных властей.

Объем инвестиций в проект составляет 5,6 миллиарда рублей.

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