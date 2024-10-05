Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки

22-летняя сибирячка также добилась высот в подводном плавании.

Екатерина Минеева, студентка из Новосибирска, стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Вскоре она будет представлять Россию на международной сцене в Египте. Финальный этап конкурса состоится 6 декабря.

22-летняя Екатерина окончила бакалавриат в НГТУ, получив диплом по прикладной математике. Сейчас она заканчивает обучение в магистратуре, где изучает применение искусственного интеллекта в маркетинге и управлении продуктами.

Кроме учебы, Екатерина активно занимается творческой деятельностью: она увлечена рисованием, танцами и растяжкой. Участница международного конкурса свободно говорит по-английски и добилась значительных спортивных успехов — она мастер спорта по подводному плаванию и кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию.

Победа в национальном конкурсе дала Екатерине из Новосибирска шанс выйти на международный уровень. Теперь ей предстоит конкурировать за титул Miss Intercontinental, представляя Россию среди участниц из разных стран.

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