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общество

Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки

Екатерина Минеева / Вконтакте

22-летняя сибирячка также добилась высот в подводном плавании.

Екатерина Минеева, студентка из Новосибирска, стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Вскоре она будет представлять Россию на международной сцене в Египте. Финальный этап конкурса состоится 6 декабря.

Фото Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки 2

22-летняя Екатерина окончила бакалавриат в НГТУ, получив диплом по прикладной математике. Сейчас она заканчивает обучение в магистратуре, где изучает применение искусственного интеллекта в маркетинге и управлении продуктами.

Фото Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки 3

Кроме учебы, Екатерина активно занимается творческой деятельностью: она увлечена рисованием, танцами и растяжкой. Участница международного конкурса свободно говорит по-английски и добилась значительных спортивных успехов — она мастер спорта по подводному плаванию и кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию.

Фото Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки 4

Победа в национальном конкурсе дала Екатерине из Новосибирска шанс выйти на международный уровень. Теперь ей предстоит конкурировать за титул Miss Intercontinental, представляя Россию среди участниц из разных стран.

Фото Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки 5

Фото Новосибирская студентка-программист победила в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» — 10 фото красотки 6

Ранее Сиб.фм сообщал, что трогательное граффити с признанием в любви появилось в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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