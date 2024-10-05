Трогательное граффити с признанием в любви появилось в Новосибирске

Романтичный сюрприз поджидал некого Артура у ЖК «Галактика».

Жители Новосибирска нередко используют креативные идеи, чтобы поздравить вторую половинку с праздником или же просто сделать внезапное признание в любви. Как правило, такие вещи происходят на концертах или же где-то в уютной романтичной обстановке, однако некоторые в попытках выразить свои чувства используют ещё и художественный талант.

Одно из таких признаний было замечено в ЖК «Галактика» в Новосибирске, передаёт корреспондент Сиб.фм. Неизвестная девушка призналась в любви молодому человеку по имени Артур, нарисовав на асфальте огромное сердце, а внутри текст «Артур, ты мой король».

Местные жители, проходя мимо, с улыбкой отмечали, что романтики в 21 веке не перевились.

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