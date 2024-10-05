82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
05 октября, 21:04
пробки
2/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
05 октября, 21:04
пробки
2/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 18:30
культура

Концерты Дениса Мацуева в Новосибирске перенесены из-за болезни пианиста

Фото: culture.ru

Концертные выступления переносятся на ноябрь.

Новосибирская филармония сообщила о переносе концертов Дениса Мацуева, запланированных на 5, 6 и 7 октября, в связи с болезнью музыканта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице филармонии в соцсети ВКонтакте.

Концерты перенесены на ноябрь, точные даты будут объявлены позже.

Выступления Дениса Мацуева в Новосибирске являются частью музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В этом году серия концертов приурочена к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Арнольда Каца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские музыканты получат поддержку Юрия Башмета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в