Мэрия Новосибирска планирует рассчитывает Дзержинскую линию метро

Следующей станцией после «Золотой Нивы» — будет «Молодежная».

Администрация Новосибирска намерена продолжить строительство Дзержинской линии метро. За станцией «Золотая Нива» планируется создание станции «Молодежная». Власти города озвучили сроки разработки проекта. После завершения проверки всех документов начнется тендер на выбор компании для ведения проекта.

Завершить работу подрядчики должны будут к первому кварталу 2026 года. Помимо создания новой станции метро, собираются построить перегонный тоннель между «Берёзовой рощей» и «Золотой Нивой». Ранее сообщалось, что новосибирское метро рассматривает возможность повышения стоимости проезда. Предполагается, что в 2025 году билет может подорожать до 40 рублей.

Ранее стало известно, что новосибирские компании активно штрафуют за рекламу в запрещенных соцсетях.