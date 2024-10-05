Мишустин утвердил календарь выходных и праздников на 2025 год, новосибирцев ждет 118 дней отдыха

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных и праздничных дней на 2025 год, согласно которому жители Новосибирска отдохнут 118 дней.

Согласно постановлению, новогодние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 8 января, а майские праздники приходятся на 1–4 и 8–11 мая. Таким образом, в 2025 году россиянам дадут 118 дней отдыха.

В числе нерабочих дней также окажутся 22 и 23 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), период с 12 по 15 июня (День России) и с 2 по 4 ноября (День народного единства).

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителей Новосибирска ждет аномальный декабрь – прогноз на зиму 2024 года.