Модель Playboy Елена Перминова из Бердска была замечена в метро

Светская львица оказалась внутри подземки.

Бердская модель Лена Перминова всё чаще бывает на показах мод, как модель или же приглашённая звезда. Сибирячка, успешно сколотившая карьеру за границей, востребована до сих пор. Представить, что Перминова оказалась в подземке практически невозможно, но это не так... Накануне звезда подиума поделилась снимками в своём профиле из метрополитена. Оказалось, что место действия – Франция, а причина выхода в «подземелье» – фотосъемка.



Поклонникам идея звезды понравилось, они подчеркнули что Перминова выглядит безупречно. Напомним, что Елена Перминова является мамой четырёх детей, а также гражданской женой миллиардера Александра Лебедева.



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