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общество

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал о конфликте с педагогом накануне Дня Учителя

Фото: соцсети Мити Фомина

Артист обратился к преподавателю через соцсети.

Новосибирский музыкант Митя Фомин на несколько дней вернулся в родной город, чтобы посетить любимые места и места своего детства. Оказалось, что до пяти лет артист жил по адресу: Народная, 12/1, а свободное время проводил в бассейне «Нептун», в ЛДС «Сибирь», а также в музыкальной школе №8.

«Позади меня находится бассейн «Нептун», в котором я провёл очень много времени: прыгал с вышки, плавал... А потом мы поедем к музыкальной школе номер восемь, где собственно я обучался основам специальности, музыкальной литературе, сольфеджио, хоровому пению.

Фото Новосибирский певец Митя Фомин рассказал о конфликте с педагогом накануне Дня Учителя 2


Что касается школы, артист не смог пройти мимо коллектива учреждения и даже упомянул о конфликте с Анатолием Ронжиным (руководителем хоровой кафедры). Углубляться в суть конфликта не стал, однако сказал: «Надеюсь, вы живы, здоровы и смотрите это».

Артист также был разочарован, что комплекс «Нептун»-«Космос»-«Отдых» сильно изменился. Клуба «Отдых» и вовсе нет, позади стоят многоэтажные дома. Отметил с положительной стороны, что ЛДС сохранили шрифт на здании.

Фото Новосибирский певец Митя Фомин рассказал о конфликте с педагогом накануне Дня Учителя 3


«Шрифт, который характеризуют то время и которые можно узнать из тысячи — он остался до сих пор», — добавил Фомин.

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Дарья Лапина
Журналист

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