На пустыре неподалеку от «Глобуса» планируют построить спортивный Парфенон

Долгое время там ничего не строили, территория была заброшенной.

В Новосибирске продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса на четыре этажа в Центральном районе, срок разрешения на которое был продлен. В соучредителях строительной компании числится предприниматель, находящийся в розыске федерального уровня.

Компания «Новый мир Химметалл» планирует возвести четырехэтажный спортивный центр с подземным этажом в районе пересечения Октябрьской магистрали и Ипподромской улицы. Площадь здания составит одну тысячу квадратных метров. Мэрия продлила разрешение на строительство до 27 марта 2025 года; первоначально оно было выдано 27 октября 2023 года и было действительно до 14 августа 2024 года.

Работы будут проводиться на месте старого заброшенного бункера, территория которого долгие годы оставалась пустующей и была огорожена. Новый спорткомплекс планируется ввести в эксплуатацию до 27 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что новосибирские компании активно штрафуют за рекламу в запрещенных соцсетях.