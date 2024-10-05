Новосибирские компании активно штрафуют за рекламу в запрещенных соцсетях

Многие фирмы продолжают вести свои аккаунты с помощью VPN.

Множество предпринимателей и блогеров полагают, что запрет какой-либо платформы освобождает их от необходимости маркировать там рекламу там, но данная позиция ошибочна. В регионах, в том числе и в Новосибирской области, растет число штрафов за рекламу, размещенную в социальных сетях, признанных экстремистскими и запрещенными в России.

С 30 сентября по 5 октября в Новосибирске проходила Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek). Журналист BFM-Новосибирск, побывавший на форуме, сообщает, что вопросы, связанные с рекламой, её маркировкой и размещением на различных, включая запрещенные, ресурсах, обсуждались в рамках программы и в неформальных беседах.

«Рекламодатели утверждают, что социальная сеть запрещена и поэтому формально "не видна", но ФАС отвечает, что, хотя сети могут казаться невидимыми, их всё же можно обнаружить, ведь многие продолжают там активничать. Символику нельзя использовать, это верно, называть их нельзя, но пользователей из России это не останавливает», — отмечают эксперты.

Юристы подчеркивают: требования по маркировке рекламы распространяются на все интернет-ресурсы. Если надзорный орган обнаружит рекламное объявление без необходимой маркировки, это грозит серьезными штрафами, независимо от того, где реклама была размещена.

Стоит отметить, что размер штрафов может достигать 500 000 рублей. Обязательная маркировка рекламы в интернете введена с сентября 2022 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Патрушев встретился с Андреем Травниковым. Чиновники обсудил развитие региона.