Стало известно, кто и зачем разбрасывал колбы с деньгами у школ в Новосибирске

Автор акции преследовал корыстный интерес.

В конце сентября в Калининском районе Новосибирска жители обнаружили странные находки – стеклянные колбы с 300 рублями и QR-кодами, ведущими на социальные сети. Ситуацией заинтересовалась полиция Новосибирской области, призывавшая граждан к осторожности и начавшая расследование.

На запрос Om1 Новосибирск в УМВД пояснили, что при сканировании QR-кодов открывалось содержание о других подобных колбах с деньгами, размещенных по всему городу. Полиция «Калининского» района выявила место печати листовок с QR-кодами, на камерах видеонаблюдения был зафиксирован мужчина, заказавший их печать. Им оказался житель Томска 1999 года рождения.

После публикаций в СМИ он сам обратился в полицию, пояснив, что хотел создать развлекательный контент в социальных сетях и привлекал подписчиков подобными акциями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бесследно исчез 67-летний мужчина с жировиком на шее.