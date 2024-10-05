В Новосибирске бесследно исчез 67-летний мужчина с жировиком на шее

Сибиряк пропал две недели назад в Заельцовском районе, с тех пор про него ничего не слышно.

Новосибирские волонтёры, а также близкие и полиция вторую неделю ведут поиски без вести пропавшего 60-летнего Александра Козлова. Известно, что мужчина исчез 21 сентября, с тех пор на связь не выходил. Перечисляются приметы пропавшего: одна из особенностей — на задний поверхности шеи — жировик в 20 см.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, глаза серо-голубые.



Был одет: неизвестно.

Всех неравнодушных волонтёры призывают присоединиться к поискам, всем кто что-либо знает о бесследно исчезнувшем просят связаться с ними или же с полицией и дать информацию, которая может быть бесценный.

Тел. 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зарегистрированы единичные случаи ветряной оспы.