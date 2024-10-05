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общество

В Новосибирске не запустят движение по четвертому мосту в 2024 году

Фото: ГК «ВИС»

В этом году новосибирцы не дождутся открытия движения по рабочему мосту.

Региональное правительство сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за невыполненных работ.

На 30 сентября концессионер не успел установить ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, а также обеспечить наружное освещение и средства организации дорожного движения для безопасного проезда. Также не завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия в тоннеле.

Летом власти обещали запустить рабочее движение по готовым съездам до конца года, но для этого они должны соответствовать техническим требованиям, включая наличие разметки, знаков и освещения. Полностью мост планируют сдать в 2025 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что китайский инвестор назвал причины строительства завода под Новосибирском.

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Игорь Кириченко
Журналист

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