В Новосибирске не запустят движение по четвертому мосту в 2024 году

В этом году новосибирцы не дождутся открытия движения по рабочему мосту.

Региональное правительство сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за невыполненных работ.

На 30 сентября концессионер не успел установить ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, а также обеспечить наружное освещение и средства организации дорожного движения для безопасного проезда. Также не завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия в тоннеле.

Летом власти обещали запустить рабочее движение по готовым съездам до конца года, но для этого они должны соответствовать техническим требованиям, включая наличие разметки, знаков и освещения. Полностью мост планируют сдать в 2025 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что китайский инвестор назвал причины строительства завода под Новосибирском.