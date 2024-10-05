В Новосибирске пробка в два километра сковала Октябрьский мост

Днём в субботу, 5 октября, в Новосибирске на Октябрьском мосту образовалась значительная автомобильная пробка.

По данным сервиса 2ГИС, длина затруднения составила около 2 километров.

В чате сервиса пользователи активно обсуждают ситуацию, задаваясь вопросами: «Что опять тут случилось?».

Известно, что движение на мосту обозначено жёлтым цветом, что свидетельствует о затруднениях. Кроме того, наблюдается пробка на улице Большевистской в районе Речного вокзала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске не запустят движение по четвертому мосту в 2024 году.