В Новосибирске сто волонтеров приняли участие в уборке Михайловской набережной

В субботу, 5 октября, на Михайловской набережной в Новосибирске прошел субботник «Берег добрых дел», организованный в рамках акции «Вода России» нацпроекта «Экология».

В мероприятии приняло участие более 100 человек, включая специалистов Минприроды, представителей мэрии, студентов и школьников.

Участники были разделены на 13 команд и в результате совместной работы собрали 70 мешков мусора по 250 литров каждый. Кубок за наибольшее количество собранного мусора получила сборная НГУЭУ. Среди необычных находок — плоды кокоса. Все отходы были вывезены.

Субботник стал финалом осенней серии мероприятий «Берег добрых дел». В сентябре прошло 16 экологических акций, в которых участвовало почти 800 новосибирцев. По словам Марины Сидоровой, председателя Комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска, число участников и убранных территорий с каждым годом растет, а мусора становится меньше.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на выходных будет 7-бальная магнитная буря.