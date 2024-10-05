В Новосибирске сжигание опавших листьев назвали варварством

В Новосибирске агрономы не советуют убирать опавшую листву с дачных участков.

По словам специалиста, опавшие листья помогают сохранять микрофлору почвы и защищают корни растений от зимних холодов. Об этом пишет Vn.ru.

Листва служит убежищем для полезных организмов, которые важны для поддержания плодородия.

Несмотря на то, что летом 2024 года садоводы столкнулись с большим количеством вредителей и распространением болезней растений, сжигать или полностью убирать листья не рекомендуется. Если владельцы участков хотят избавиться от листвы, агроном советует закладывать ее в компостную яму и присыпать землей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что агроном рассказал новосибирцам, какие растения легко переживут зиму под снегом.