В Новосибирске установят девять новых камер для любителей кататься по выделенным полосам

В Новосибирске установят девять новых камер для контроля за движением на выделенных полосах.

Одна из них будет расположена возле остановки «Восход» у дома №1б на одноимённой улице. Семь комплексов появятся на Красном проспекте, напротив домов 22, 23, 24, 38, 49, 67 и 75.

Кроме того, система видеонаблюдения будет установлена у Центрального рынка на участке улицы Мичурина от Гоголя до Крылова. Камеры будут фиксировать нарушения стоянки на выделенных полосах, за что по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ предусмотрены штрафы.

Монтаж всех комплексов должен быть завершён до 18 ноября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экипаж ДПС сопроводил женщину, опаздывающую на авиарейс в Новосибирске.