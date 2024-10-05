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вчера 23:25
культура

В Новосибирске установят памятник первому ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому

Фото: пресс-служба НЭТИ

Художественный совет мэрии утвердил проект скульптуры.

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса будет установлен памятник первому ректору Новосибирского электротехнического института (НЭТИ) Георгию Лыщинскому. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Художественный совет мэрии утвердил проект скульптуры, который будет реализован к 75-летию НЭТИ. Памятник изображает профессора Лыщинского с книгой в руке, с развевающимся шарфом и полами пальто. Высота скульптуры составит 5,5 метров.

Директор Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарев рассказал, что также планируется создать сквер, откуда откроется вид на правый берег Новосибирска. Ориентировочная дата открытия памятника — конец октября 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что концерты Дениса Мацуева в Новосибирске перенесены из-за болезни пианиста.

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Игорь Кириченко
Журналист

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