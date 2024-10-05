Жителей Новосибирска ждет аномальный декабрь – прогноз на зиму 2024 года

Синоптики заметили кое-что важное при составлении прогноза погоды.

Тепло в Новосибирске медленно сходит на нет, осень берёт «своё». Текущие выходные в Новосибирске выдались достаточно теплыми: солнце и отсутствие осадков. Многие сибиряки уже задаются вопросом: «Какой же будет зима?», ответ на этот вопрос предоставили сотрудники Гидрометцентра.

Ноябрь

В Новосибирске в ноябре не ожидается никаких необычных температурных изменений. Средняя температура в этот период составляет около -6,5 градусов.

Декабрь

В декабре в Новосибирске прогнозируется, что могут быть отклонения в сторону более теплой погоды, с вероятностью поднятия температуры выше обычного на 60%.

Январь

Январь в Новосибирске, по прогнозам, будет соответствовать климатической норме со средней температурой -16 градусов. Между тем, в Красноярске, Братске и Иркутске ожидаются сильные холода.

Февраль

В феврале в Новосибирске температура также прогнозируется в пределах нормы, такая же ситуация предвидится в Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове и Иркутске.

Март

Что касается марта, то в Новосибирске прогнозируется более высокая температура, чем обычно, и такой же прогноз распространяется на другие сибирские города.

Ранее Сиб.фм в Новосибирске сообщал, что агроном дал советы по подготовке участка в октябре 2024 года. Необходимо своевременно позаботиться о защите дачи и подготовке земли к следующему сезону, чтобы избежать возможных проблем.