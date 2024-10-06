16 мигрантов отправились в военкомат с ферм Новосибирской области

С ферм области отправили в военкомат 16 мигрантов.

По данным портала VN.ru, в Новосибирской области сотрудники военного следственного отдела СК РФ по региону обнаружили 26 уроженцев Таджикистана, которые работали за еду и ночлег.

Отмечается, что сам организатор является приезжим, однако имеет гражданство Российской Федерации.

Из 26 пойманных иностранных граждан 16 доставили в военные комиссариаты для постановки на учет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске задержали выдворенных из России женщин-мигранток