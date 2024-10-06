79 звезд попали в запрещенный список артистов из-за критики СВО

В России появился список знаменитостей с маркировкой «нежелательны для выступления».

В сети опубликован очередной писок звезд, которым якобы запретили выступать в России из-за критики СВО. Кремль опровергает свое причастие к формированию реестра нежелательных исполнителей.

Согласно информации, обнародованной в сети, в новый список запрещенных артистов входят 79 знаменитостей.

В «черном списке» фигурируют: группы «Браво», «Нэнси», «Звери», «Несчастный Случай», омская рэп-команда 25/17, знаменитая «Металлика» и другие деятели сцены, из которых некоторые не только со всех сторон «чисты» перед российским законодательством, но и давали концерты в зоне СВО.

Ранее стало известно, что артист из Новосибирска Слава Мэрлоу попал в список запрещенных артистов.