Агроном из Новосибирска назвала варварством сжигание листьев на даче

Агроном из Новосибирска пояснила, почему сжигание листьев на даче считается варварством.

Как сообщает портал VN.ru, новосибирский агроном не советует убирать опавшую листву на участках, так как все опавшие листья считаются очень полезными — они утепляют корни и сохраняют полезную микрофлору.

Агроном также отметила, что опавшая листва даже помогает пережить холода.

В случае, если листва все же мешается, то ее лучше сложить их в компостную яму и присыпать землей.

Ранее Сиб.фм писал, что агроном рассказал новосибирцам, какие растения легко переживут зиму под снегом