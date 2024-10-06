Антиквары рассказали историю вазы 18 века из советского магазина в Новосибирске

Новосибирские антиквары рассказали историю вазы 18 века.

В Новосибирске хранится уникальная ваза, произведённая Майсенской мануфактурой в XVIII веке. Этот артефакт известен не только коллекционерам, но и многим жителям города, поскольку в советское время он был выставлен в ювелирном магазине «Яхонт» на улице Орджоникидзе. Ваза служила украшением интерьера, стояла на подоконнике и привлекала внимание посетителей, включая детей. Об этом рассказала директор антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница» Нина Чесных для BFM-Новосибирск.

Майсенский фарфор — один из самых известных брендов в мире. Мануфактура, основанная в 1710 году, стала первой в Европе, производящей твёрдый фарфор. Художник Иоганн Кендлер, возглавлявший мастерскую, создавал произведения искусства для королевских дворов.

История новосибирской вазы остается загадкой. Известно, что она долгое время находилась в магазине, но её происхождение и путь до Новосибирска остаются неизвестными.

«Как именно она попала в «Яхонт» мы не знаем, и те, кто работал в нем в советское время, не смогли нам ничего рассказать. Они просто помнят, что ваза там была всегда. Можно, конечно, предположить, что при открытии магазина, который был государственным, ему передали ценный артефакт из каких-то фондов», — уточнила Нина Чесных.

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