Космонавт Анна Кикина посетила кубок по карате в Новосибирске

Новосибирский космонавт Анна Кикина пришла поддержать каратистов на «Кубке Покрышкина».

Вчера, в ледовом дворце спорта «Сибирь» прошел крупнейший турнир по каратэ в России «Кубок маршала А. И. Покрышкина», где приняли участие спортсмены из 30 регионов страны. А от Новосибирской области присутствовало около 400 спортсменов.

Также на спортивном мероприятии была и уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина.

«Особенно рад видеть на мероприятии такого уровня нашу землячку, Героя России, космонавта-испытателя Анну Кикину», — рассказал в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский космонавт Анна Кикина поучаствовала в научном эксперименте