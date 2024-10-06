Мэрия Новосибирска ищет подрядчика по вывозу снега за 10 млн рублей

Власти Новосибирска начали поиск подрядчиков для вывоза снега в зимний период.

МКУ «Гормост» объявил торги по поиску подрядчика на вывоз снега с улиц Новосибирска этой зимой. Цена контракта – 10 млн рублей. Срок оказания услуг — начиная с даты заключения договора и до 25 апреля 2025 года.

В документе уточняется, что исполнитель должен иметь спецтехнику, обеспечить фото и видеофиксацию во время выгрузки снега. В стоимость услуг в рамках контракта также входят затраты на прием зимних осадков на снегоотвалах.

Исполнитель обязан вывозить снег с улиц Новосибирска, в том числе с мостов, путепроводов и тоннелей. Объем вывозимого снега в контракте не прописан.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэрия намерена потратить 147 млн рублей на продление троллейбусного маршрута.