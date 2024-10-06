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Авто

Власти Новосибирска потратят 147 млн рублей на продление маршрута троллейбуса до Учительской

Фото Сиб.фм

В Новосибирске планируется продлить маршрут троллейбуса №22.

Власти Новосибирска заявили о продлении маршрута троллейбуса №22. Согласно сайта Госзакупок, заказчиком выступает МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

В требованиях уточняется, что необходимо наличие у исполнителя опыта выполнения работ, связанных с осуществлением перевозок по регулируемым или нерегулируемым тарифам.

На продление маршрута троллейбуса планируют потратить 147 млн рублей. Длина участка составит 13 километров. Самый ранний троллейбус будет приезжать в 5:50. Конечная остановка – «Улица Учительская».

Срок исполнения назначен на 31 декабря 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о запуске новых троллейбусов до «родников» и «Снегирей».

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Александр Борисов
журналист

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