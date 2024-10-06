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общество

На Новосибирскую область обрушится мощный снегопад

Фото Сиб.фм

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в октябре.

По данным синоптиков, уже к концу следующей неделе в Новосибирской области прогнозируется мокрый снег. Погода начнет ухудшатся 9 октября. А 12 и 13 октября ожидается снегопад. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью возможно понижение до -1. Порывы ветра составят 12 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в начале неделе ожидается потепление до +23 градусов.

Читайте материал о том, в какие даты выпадал первый снег в Новосибирске в период СССР.

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Александр Борисов
журналист

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