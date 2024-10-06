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Авто

На Северном обходе в Новосибирске образовалась 7-километровая пробка

Фото: «Яндекс.Карта»

6 октября вечером образовалась многокилометровая пробка на Северном обходе.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на Северном обходе наблюдается 7-километровая пробка. Движение автомобилей затруднено в сторону правого берега Новосибирска.

Кроме этого, движение затруднено в сторону «Родников» и «Снегирей», а также на Бердском шоссе. При этом ситуация на дорогах оценивается в три балла по пробкам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске планируют потратить 147 млн рублей на продление троллейбусной остановки.

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Александр Борисов
журналист

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