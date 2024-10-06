Новосибирские следователи опубликовали инструкцию по безопасности школьников

СК РФ по Новосибирской области напомнил о правилах безопасности поведения детей в школах.

По данным ведомства, ответственность за безопасность ребенка в школе лежит на педагогах и родителях. Поэтому следователи советуют провести с детьми профилактические беседы.

Следователи говорят, что стоит напомнить школьникам о запрете бегать по коридорам, лестницам, кабинетам. Кроме того, нельзя открывать окна в классе без разрешения педагога, залезать на чердак и крышу школы. О появлении подозрительных людей в стенах учебного заведения рекомендуется незамедлительно сообщить учителю.

«Также нельзя приносить в школу опасные предметы или вещества, которые могут нанести вред окружающим. Речь идет о взрывных и пиротехнических устройствах, колюще-режущих предметах, стрелковых оружиях», -прокомментировали в СК РФ по региону.

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