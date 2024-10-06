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общество

О запретах в Ираидин день 6 октября рассказали жителям Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября.

Сегодня, 6 октября, православная церковь вспоминает мученицу Ираиду Александрийскую. В народном календаре это событие называют Ираидин день. Об этом рассказал АиФ-Новосибирск.

По традиции в этот день следует протапливать дома, утеплять их и заготавливать дрова на зиму. Также в этот день пекли лепешки с картофелем и угощали ими детей.

В православный праздник старались больше времени проводить с семьями, не ругаться и отгонять от себя плохие мысли.

Запрещено было жаловаться, строить планы на будущее и покупать что-то новое.

Напомним, что агроном из Новосибирска назвала варварством сжигание листьев на даче

#традиции
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Валерия Митрохина
Журналист

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