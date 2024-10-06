Очевидцы рассказали подробности избиения продавщицы мигрантами в новосибирском магазине

Толпа мигрантов избила 19-летнюю продавщицу в Новосибирске.

Новый инцидент с участием мигрантов произошел в Новосибирске. В этот раз в потасовке пострадала 19-летня продавщица. Сообщается, что около полуночи покупатели зашли в пивной магазин. Они хотели купить табак, но его не оказалось в торговой точке. Тогда парни устроили скандал.

Как сообщили очевидцы Сиб.фм, девушка продавец позвонила матери и сообщила об инциденте. Женщина приехала, и толпа мигрантов избила владельца и продавщицу. Они попали в больницу. По факту случившегося ведется следствие.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что военный в Новосибирске избил женщину до состояния комы.