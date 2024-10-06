Певец Митя Фомин провел экскурсию по Новосибирску в соцсетях

Артист показал дом и школу, где жил и учился в Новосибирске.

В соцсетях артист Митя Фомин провел экскурсию по любимым местам в Новосибирске. Он опубликовал кадры у кинотеатра «Космос», бассейна «Нептун» и ЛДС «Сибирь». Также артист показал музыкальную школу №8, где он учился, и дом, в котором жил.

«Я приехал в родные места. Здесь я прожил, наверное, лет 5. Я помню эти стены, я помню этот подъезд. В подъезд зайти нельзя, стоит домофон. Но тут прошло мое детство», — сказал певец.

Ранее Митя Фомин рассказал о конфликте накануне Дня учителя.