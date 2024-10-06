Школьница из Новосибирска продает девственность за миллион долларов

Старшеклассница из Новосибирска выставила на продажу девственность за целое состояние.

В Новосибирске появилось объявление о продаже девственности. На этот раз заработать на секс-услугах решила 18-летняя ученица 11 класса.

«У меня никогда не было интимных отношений. Мне нужны деньги сейчас. Готова к отношениям по расчету. За первую встречу жду миллион долларов (95 606 650 рублей – прим.ред). Готова к отношениям с иностранцами», — написала девушка в объявлении, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Продавщица девственности уточнила, что ее рост 167 сантиметров. Она голубоглазая брюнетка. После окончания школы собирается пойти в модели.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 23-летняя жительница Новосибирска выставила на продажу девственность за 4500 долларов.