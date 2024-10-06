Сразу несколько новосибирцев исполнили песню умершего композитора Добрынина на шоу у Малахова

Музыканты из Новосибирска исполнили песню «Кто тебе сказал?» на шоу «Привет, Андрей».

Сразу несколько сибиряков исполнили песню Вячеслава Добрынина на шоу Андрея Малахова 5 октября. Программа была посвящена памяти композитора, умершего от инсульта. Он скончался 1 октября на 79-м году жизни.

На программе «Привет, Андрей» коллеги и фанаты вспомнили творчество композитора. За свой путь он написал множество песен, многие из которых стали хитами в СССР.

В программе приняли участие музыканты из Новосибирска. Исполнитель Анатолий Гальянов спел песню Добрынина «Не забывайте друзей». Вокалисты из Здвинского района исполнили «Кто тебе сказал?» и «Все, что в жизни есть у меня».

Как рассказала участница программы Нина Пинчукова, в Новосибирской области чтят память Вячеслава Добрынина. А песни его будут вечны, считает сибирячка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что афганец из Новосибирска, который якобы потерял память, участвовал в программе на Первом канале.