Стало известно, будет ли мобилизация в 2024 году в Новосибирской области

Стало известно о мобилизации в стране в текущем году.

В России по всем регионах с 1 октября 2024 года начался осенний призыв, в связи с чем все чаще стал обсуждаться вопрос и о мобилизации.

Как сообщает RTVI, ссылаясь на слова депутата Виктора Соболева, «дополнительной мобилизации пока не будет» — его также поддержали коллеги по Госдуме РФ Виктор Заварзин и Андрей Картаполов.

В том числе, о мобилизации высказался и создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

«Что касается привлечения дополнительных сил по мобилизации, я на данном этапе не уверен, что на это действительно пойдут. Потому что это очень рискованный ход для властей с точки зрения репутационной», — отметил он.

Также портал bel.ru сообщил, что до 31 октября 2024 года появится «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте и о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте».

Напомним, что военкор объяснил Указ Путина о Вооруженных силах РФ