Стало известно, какие растения зимуют под снегом в Новосибирске

Агроном из Новосибирска рассказал, какие растения зимуют под снегом.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, существует несколько культур, которые смогут перезимовать под снегом.

Так, например, это касается земляники, которую агроном советует высаживать там, где как раз много снега. В том числе, зиму хорошо переносит и малина.

«Это связано с тем, что малина не вымерзает, просто идет иссушение весной, когда почва мерзлая. Именно из-за этой ошибки этой культуры у дачников почти нет», — рассказал агроном.

Напомним, что агроном из Новосибирска назвала варварством сжигание листьев на даче