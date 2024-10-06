Ушел в тайгу вместе с Шойгу. Как президент РФ Владимир Путин отмечал День рождение в Сибири

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. День рожденье глава государства предпочитает отмечать в дали от цивилизации в сибирской глубинке, но не каждый год его мечты сбываются. Как пройдет День рождение в этом году главы государства – в материале Сиб.фм.

Ушёл в сибирскую тайгу

Впервые свой День рождение в Сибири президент России Владимир Путин отметил в 2014 году. Тогда он взял выходной на несколько дней и заявил, что отдыхает в тайге, вдали от цивилизации. Судя по кадрам, которые были опубликованы в сети, он отдыхал в Красноярском крае.

«У меня был целый день ходьбы. По горам проходил вверх почти 9 км. Сибирская природа завораживает», — поделился впечатлениями президент.

Пригласил Шойгу на День рождение

В 2019 году стало известно о том, что глава государства отмечает День рождение в сибирской тайге вместе с бывшим главой минобороны Сергеем Шойгу. Они собирали грибы и ягоды, рыбачили, любовались природой. В качестве сувенира президент привез из Сибири кедровую шишку.

С этой же поездки появились кадры, как Сергей Шойгу выкапывает куст брусники, а президент советует ему посадить его на даче в Подмосковье.

Снова в тайгу

В 2021 году президент России Владимир Путин снова отметил свой День рождение в Сибири. Сначала он объехал Саяно-Шушенский заповедник, где увидел стадо маралов.

«Им на Олимпийских играх надо выступать. Чуть нас не сбили с ног», — шутил президент.

После этого глава государства отправился на рыбалку, где поймал щуку и сварил уху. Ночевал он в палатке на высоте около 2000 км над уровнем море.

Где Путин отметит День рождение в 2024 году?

В этом году в свой День рождение президент Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется визит нескольких лидеров из стран СНГ.

«В этом году особо праздничного ничего не будет. Первая половина дня — рабочие закрытые встречи. Вечером действительно будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим. На следующей неделе будет заседание Совета глав государств-участников СНГ», — уточнил Дмитрий Песков.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры Владимира Путина во время визита в Новосибирск.