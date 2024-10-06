В Новосибирске обнаружены стеклянные капсулы с долларами и песо

На лавочке возле одного из многоэтажных домой жители Новосибирска обнаружили капсулы с иностранной валютой.

Как рассказал порталу Сиб.фм житель Дзержинского района Новосибирска Алексей Громов, 5 октября на лавочке возле дома он обнаружил две стеклянные капсулы. В одной лежала купюра доллар, во второй – песо.

По словам новосибирца, больше никаких опознавательных знаков не было на капсулах. По его предположению, их не подкинули, а кто-то просто мог забыть. По его словам, иностранная валюта мелких номиналов.

Напомним, ранее жители Калининского района возле школы нашли колбы с российской валютой. Но там также был и QR-код, ведущий на веб-страницу. При переходе было указано, где еще можно найти деньги в капсулах в Новосибирске.