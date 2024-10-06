В Новосибирске обнаружили в лесу черный гриб

Редкий гриб черного цвета найден в новосибирском лесу.

Жительница Новосибирска Наталья Белоусова обнаружила в лесу гриб черного цвета. Снимками находки она поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

По её словам, она ездила за грибами в лес две недели назад около деревне Антонова в Ордынском районе.

«Сначала подумала, что гриб кто-то мазутом облил. Но оказалось, что он такой и есть. Его навозником называют. Съедобен, но противопоказан с употреблением алкоголя», — пояснила сибирячка.

Ранее Сиб.фм сообщал, какие грибы можно собрать до первого снега.