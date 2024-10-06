В Новосибирске опубликовали прогноз погоды до конца октября

Прогноз погоды на октябрь-2024 опубликован в Новосибирске.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, теплый октябрь порадует новосибирцев своими температурами.

Известно, что средняя месячная температура ожидается от +3 до +6 градусов. В первой декаде месяца температура воздуха продержится до +7 градусов, местами до +11.

Во второй декаде октября 2024 года возможны колебания от 0 до +5 градусов.

И в третьей декаде — от -7 до +5 ночью и днем от +5 до +17.

Напомним о том, что названы даты непрерывного снегопада в Новосибирске